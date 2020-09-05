北市一名張姓女子，在臉書Po文「我的婆婆殺了我」，最後選擇輕生，用生命控訴嫁到夫家這幾年的種種問題。《中時新聞網》邀請到律師李怡貞受訪，面對婆媳難解問題，律師點出了許多關鍵點。

用生命控訴「我的婆婆殺了我」 婆媳問題難解 律師曝關鍵點

為何婆媳間，總能不斷挑起戰爭，李怡貞律師坦言，畢竟是兩個不家庭，畢竟每個人都有屬於自己的生活習慣，當結合在一起時，有時就會因為小小事情，互看不順眼，若是無法磨合，就會產生所謂的婆媳問題。

人妻結婚8年，長期被婆婆言語霸凌，在臉書寫下「我婆婆殺了我」一文後，便離世。（示意圖／Shutterstock）

其實家庭暴力防治法有規定，本法所定的家庭成員中有包含公婆，李怡貞律師提到，如果婆婆對你有出現家暴行為，而這個家暴不一定是要動手才算，不論精神暴力，甚至言語暴力，都可去申請保護令，若是對方動手，有成傷，就必須立刻去大醫院驗傷，只要驗了傷，醫師就會詢問是否要通報警察機關。

人妻結婚8年，長期被婆婆言語霸凌，在臉書寫下「我婆婆殺了我」一文後，便離世。（圖／當事人臉書）

李律師表示，自己承辦的案件中，很多婆婆在媳婦面前一個樣，背後又是一個樣，搞得媳婦自己吃悶虧，除此之外，有婆婆刁難媳婦的例子，就有媳婦刁難婆婆的案例，李怡貞指出，媳婦剛嫁進門，生了金孫，婆婆體貼媳婦，還特地煮飯，結果媳婦說不想吃，貼心的婆婆又跑出去幫媳婦買食物，沒想到婆婆竟在垃圾桶裡發現原封不動的餐盒。

婆媳問題難解 律師李怡貞曝關鍵點。（圖／李怡貞粉專）

律師坦言，婆媳間最重要的就是「丈夫」這個角色，若其中一方有不好的點，先生就應站出來指責糾正，當兩人的一個緩和劑，相反的，如果做為先生或兒子，不去從中協調磋商的話，其實問題並不會減輕，只會如同雪球般越滾越大，越來越嚴重而已。

該到底如何建立良好的婆媳關係呢？李怡貞坦言，我們做媳婦的，跟做婆婆的，都應該要互相站在對方的立場著想，並多包容一點，如此一來，根本就不會有婆媳不合的問題。

(剪輯／陳宏睿)

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