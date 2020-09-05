今年國慶主視覺在昨(4日)曝光，以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，主視覺設計則是以「聲音」的聲波線條為設計核心，不過，外界質疑今年主視覺沒有中華民國、國旗。對此，國慶籌備委員會回應，整體設計及用品提袋會有慶祝中華民國109年國慶字樣，國旗也絕對不會不見。

慶籌會表示，自2016年起，主視覺皆無中華民國及國旗，除了2018年，但整體設計及用品提袋會有慶祝中華民國109年國慶字樣，國旗也絕對不會不見。

慶籌會秘書長陳宗彥指出，今年國慶以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，主視覺設計以「聲音」的聲波線條為設計核心，象徵台灣歷經多年民主轉型歷程，大眾多元聲音，透過各平台管道，被你我和政府聽見。政府的聲音也從各種方式傳遞，對內進行政策溝通，進而相互理解與合作；對外進行國際宣傳，提升台灣能見度。

另外，陳宗彥表示，今年國慶大會將首次開放民眾現場觀禮，限量500名，自7日至13日開放線上報名，預計於18日通知獲選民眾，歡迎民眾10月10日一起在現場欣賞精彩表演。另慶籌會也將為每位現場來賓準備一份精美紀念品，讓參加民眾留下難忘的回憶。

(中時新聞網)