由長風基金會主辦、有來自台灣與全球10個國家共78位青年學生共同參與的「第1屆亞洲青年論壇」，5日起1連4天在新竹市登場。（陳育賢攝）

「第1屆亞洲青年論壇」5日起1連4天在新竹市登場。（陳育賢攝）

長風基金會董事長江宜樺今天特別到場為青年朋友致詞鼓勵。（陳育賢攝）

由長風基金會主辦、有來自台灣與全球10個國家共78位青年學生共同參與的「第1屆亞洲青年論壇」，5日起1連4天在新竹市登場，此次論壇以「亞洲議題」和「聯合國SDGs」做為主軸，希望塑造青年對相關議題有更深刻的了解，同時與他國青年建立連結的成效。

長風基金會指出，首次舉辦的亞洲青年論壇有包括52位台灣學生以及26位來自美國、越南、瓜地馬拉、馬來西亞 印尼、菲律賓、祕魯、德國、厄瓜多、俄國等10個國家青年參與，相當多元。今天上午的始業儀式，基金會董事長江宜樺也特別到場為青年朋友致詞鼓勵。

4天的論壇分別在清大台積館與竹湖暐順麗緻飯店舉行，並將透過4大子議題深入討論，包括「線上教育」、「文化傳承與創新」、「亞洲與未來金融的鏈結」、「產業環境永續發展」。

除了專題演講外，同時也透過工作坊、實際參訪以及分組競賽等方式，達到議題深度討論。

基金會表示，「亞洲青年論壇」講師陣容相當堅強，包括線上教育講師Minera（無校園大學）亞洲區總裁Kenn Ross、文化議題講師由數位外交協會理事長郭家佑擔任、數位金融議題講師由中華開發金控張提提擔任，產業環境永續發展議題講師則是由台達點品牌長郭珊珊擔任。

工作坊部分，特別與國內素負盛名的「玩轉學校」合作，參訪機構路線安排則是依4大子議題來分類，例如教育議題參訪Tutor ABC及Snapask；文化議題參訪大稻埕學藝程及金瓜三號；數位金融議題參訪中華開發創新加速器，並與台灣玉山科技協會秘書長許毓仁座談；環境議題則安排參訪台達電及綠然能源。

(中時 )