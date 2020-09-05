由長風基金會主辦、有來自台灣與全球10個國家共78位青年學生共同參與的「第1屆亞洲青年論壇」，5日起1連4天在新竹市登場，此次論壇以「亞洲議題」和「聯合國SDGs」做為主軸，希望塑造青年對相關議題有更深刻的了解，同時與他國青年建立連結的成效。
長風基金會指出，首次舉辦的亞洲青年論壇有包括52位台灣學生以及26位來自美國、越南、瓜地馬拉、馬來西亞 印尼、菲律賓、祕魯、德國、厄瓜多、俄國等10個國家青年參與，相當多元。今天上午的始業儀式，基金會董事長江宜樺也特別到場為青年朋友致詞鼓勵。
4天的論壇分別在清大台積館與竹湖暐順麗緻飯店舉行，並將透過4大子議題深入討論，包括「線上教育」、「文化傳承與創新」、「亞洲與未來金融的鏈結」、「產業環境永續發展」。
除了專題演講外，同時也透過工作坊、實際參訪以及分組競賽等方式，達到議題深度討論。
基金會表示，「亞洲青年論壇」講師陣容相當堅強，包括線上教育講師Minera（無校園大學）亞洲區總裁Kenn Ross、文化議題講師由數位外交協會理事長郭家佑擔任、數位金融議題講師由中華開發金控張提提擔任，產業環境永續發展議題講師則是由台達點品牌長郭珊珊擔任。
工作坊部分，特別與國內素負盛名的「玩轉學校」合作，參訪機構路線安排則是依4大子議題來分類，例如教育議題參訪Tutor ABC及Snapask；文化議題參訪大稻埕學藝程及金瓜三號；數位金融議題參訪中華開發創新加速器，並與台灣玉山科技協會秘書長許毓仁座談；環境議題則安排參訪台達電及綠然能源。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。