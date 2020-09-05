陳時中3年前曾在媒體訪問時，為捍衛食安，賭上部長位置。（摘自蔡正元臉書）

民進黨政府以「時空環境改變」，解釋過去反對含瘦肉精美豬，如今決定明年起開放，包括主管公衛食安的衛福部長陳時中也如此解釋。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文，拿陳時中3年前不惜賭上烏紗帽，保證台灣標準一定比國際嚴格，如今卻主張全豬進口，且聲稱比照國家標準，大歎「真的時空環境改變了，這不能怪陳時中，因為台灣的後腿，可能已經從豬腿變狗腿了。」

蔡正元今天清晨在臉書以「陳時中時空改變」為題發文說，2017年4月9日陳時中說，不能因為政治考量開放瘦肉精美豬和日本核食，台灣的標準一定要比國際標準更嚴格，賭部長烏沙帽掛保證。

他說，2020年9月2日，陳時中說，瘦肉精美豬全豬進口，比照國際標準，台灣人吃一輩子都不會有事，反對開放瘦肉精美豬進口的人，是在扯台灣後腿。

蔡正元大歎，真的時空環境改變了，這不能怪陳時中，因為台灣的後腿，可能已經從豬腿變狗腿了，台灣人自己瞎了眼睛，沒看清楚，要怪誰？

此則發文引來兩千多位網友按讚，留言、分享都逾百次。網友留言包括「去幹院長？」、「靠臉吃飯不長久，靠不要臉吃飯天長地久」、「無信的政府，無臉的庸吏」、「哈哈哈，豬腿從來不會變成狗腿，從頭到尾狗腿從來沒變過！」

也有網友提醒「口罩事件已經蓋過美豬毒害了！」、「不要讓狗官們因口罩事件，模糊了瘦肉精食安問題」。

(中時 )