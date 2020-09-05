樂天桃猿主場迎戰統一獅，派出今年勝投最多的土投翁瑋均，對上獅隊還沒拿下首勝的新洋投猛威爾，翁瑋均本季已經拿下9勝，不只要拚本季土投率先10勝，單季10勝也將是他生涯首次；而猛威爾本季僅2場先發，上一戰對上桃猿吞下首敗，今日要來雪恥，並且追求本季首勝。

翁瑋均本季起伏大，對上統一獅6戰拿下3勝3敗，其中3敗先發皆不滿5局就退場，但也曾投出9局完投勝，而翁瑋均最令人注意的是，他在桃園主場表現特別好，整季自責分率雖有6.26，但在主場出賽8戰，自責分率僅3.23，今日要乘著這波氣勢，搶下單季10勝目標。

統一獅洋投猛威爾今日迎接來台第3戰，他首戰面對中信兄弟6局無失分，上一戰對上樂天桃猿僅投2.2局就失4分退場，保送多達6次，兩戰差異頗大，不過他目前尚未被敲出任何全壘打。猛威爾上一次先發也是同場對決翁瑋均，這次來桃園踢館，不僅要報一箭之仇，同時也要尋求來台首勝。

下半季各隊戰績緊咬，戰績龍頭統一獅與最後的中信兄弟僅有2場勝差，此戰統一獅要保衛第一。

(中時 )