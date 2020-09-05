張月被拍和黑衣男互動親密。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

張月伸手拉男方口袋。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

25歲女星張月最近在《三十而已》扮演小三「林有有」一炮而紅，外型亮麗有著一雙美腿的她，今(5日)被陸媒直擊疑似跟正牌男友黑衣男約會，兩人逛超市時男方從背後熊抱張月，下半身緊貼，下車後黑衣男還拍張月臀部，兩人手牽手同行，如熱戀情侶，但張月暫時沒回應。

張月3年前參加浙江衛視選秀節目《天生是優我》出道，期間還被導師羅志祥欽點指導，最後隨團參加羅志祥上海演唱會，今年張月以《三十而已》中「最強小三」林有有一角掀起討論，許多入戲太深的網友還衝到她微博詛咒她，張月不怕罵聲，感謝網友批評指教，還笑說自己也想把冰淇淋砸到林有有臉上。

至於被攻擊外貌，張月也親上火線說：「最後悄悄說一句，我的牙真的是純天然原裝的，牙板兒大可能和我愛吃胡蘿蔔有關係吧哈哈哈哈」。而張月過去曾在微博自稱是「超市狂」，據《鳳凰網娛樂》報導，對外沒分享過感情現況的她，最近被人在超市直擊跟男友約會，當天她下飛機後被一名黑衣男接機，回家後又手牽手出門逛超市。

張月和黑衣男互動親密，黑衣男更當眾從後面環抱張月，後來又摟腰、襲臀，張玥也很自然伸手進男方褲子口袋幫他整理衣物，對此，網友笑說：「找到她的藍色煙花了嗎？」、「我覺得人家談個戀愛也非常正常啊」。

(中時新聞網)