Aroma Truffle在今年初以100％純手工製作的「黑松露洋芋片」席捲全台，現在來自新加坡的黑松露專家Aroma Truffle駐店在新光三越台北信義新天地A11快閃，還有號稱世界上最強的「黑松露冰皮月餅」以及「黑松露辣椒醬」，霸氣陣容一次滿足國內廣大的松露迷和零食控！

當「餐桌上的鑽石」－黑松露結合酥脆的手工洋芋片，濃郁奢華的滋味完全顛覆洋芋片的刻板印象。產品甫在台灣獨家官方電商平台上架即引發搶購熱潮，三天狂賣五千包，趁疫情減緩Aroma Truffle在新光三越A11設立全球首家快閃店，現場除了可以品嘗到「黑松露洋芋片」，更搶先曝光「黑松露爆米花」，香濃的黑松露配上鬆脆的高品質美國蘑菇爆米花，交織出令人驚喜的味覺享受。

Aroma Truffle黑松露洋芋片全系列共三款口味（原味、帕瑪森起司與蜂蜜芥末）。(圖／品牌提供)

中秋限定黑松露冰皮月餅禮盒，共有黑松露貓山王榴蓮和黑松露白巧克力雙口味。(圖／品牌提供)

追劇看片的好搭擋－爆米花，現在也可以吃出米其林餐廳的滋味。Aroma Truffle黑松露爆米花系列，主原料選用最高品質的美國非基改蘑菇球型爆米花玉米粒，呈現出鬆脆清香的口感；搭配100%天然採摘、來自義大利的夏季黑松露，交織出味道馥郁的吮指美味。

新加坡黑松露專家Aroma Truffle 首間快閃店現身新光三越台北信義新天地A11。(圖／品牌提供)

快閃店也同時限量販售中秋節限定推出的「黑松露冰皮月餅」，號稱「世界上最強」！頂級義大利黑松露用料奢華，內餡充滿濃郁的黑松露香氣與細緻層次口感，冰皮上更撒上昂貴金箔，拿來送禮盡顯非凡品味。共有「黑松露貓山王榴蓮」和「黑松露白巧克力」兩款口味，醇厚風味口齒留香。開幕前兩日（9月5日、6日）更推出「黑松露洋芋片」買一送一的重磅優惠！

(中時新聞網)