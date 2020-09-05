眼見《ESPN》的20位專家一面倒看好，湖人能在西區準決賽淘汰火箭晉級，這讓向來爭議性十足的火箭總管莫瑞相當不爽，不僅刻意分享《ESPN》專家團預測結果，更寫，「老式思維曝露了！」擺明就想引爆論戰，甚至不怕會被打臉。

在《ESPN》這個20名專家組成的預測團隊當中，所有人都看好湖人晉級西區冠軍賽，其中認為湖人4比1輕鬆晉級的專家有3人，湖人4比2晉級的專家多達13人，認為湖人將跟火箭打到最後的搶7大戰，才以4比3晉級的專家有4人。

畢竟湖人不僅擁有6天休息時間，比起剛跟雷霆打到搶7大戰，才辛苦晉級的火箭，體能上面占據不少優勢，湖人在身材條件上面，也比火箭的「五小」先發陣容占據上風，問題還是湖人不能讓火箭展現恐怖三分火力，否則整體戰局難料。

不過身為火箭總管的莫瑞，過去持續發表爭議話題，不僅是本季開打前的支持香港言論，造成NBA在大陸市場空前損失，更放話憑藉火箭當前陣容就可奪冠，反正隨著季後賽的進行，莫瑞這些狂言到底是否會被打臉，很快就知道結果了！

(中時 )