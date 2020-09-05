清水警分局規劃防制危險駕車等專案性取締勤務，以遏止競速歪風。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局規劃防制危險駕車等專案性取締勤務，以遏止競速歪風。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區上周日有多部改裝車在凌晨延港埠路呼嘯而過，清水警分局已通知1名駕駛到案說明，並持續過濾查緝其他車輛駕駛。另外，昨晚起至週日晚間，警方也規劃防制危險駕車等專案性取締勤務，以嚇阻轄區改裝車競速及甩尾歪風，昨晚共取締勤務測速照相7件，公共危險3件。

面對改裝車及甩尾問題，清水警方不敢掉以輕心，自本週五至週日（4至6日）晚間23時起，從國道4號交流道及台61線西濱快速道路清水南北向匝道起至港埠路等平面道路，沿線設置多處路檢點、守望點、機動測速照相點、機動快打巡邏警力3組等實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務。另於本週起晚間更結合南北鄰近轄區烏日、大甲分局，實施區域聯防專案性取締勤務，務必將道路還於用路人。

清水警分局指出，分局每週末於0至4時均規劃沙鹿、梧棲、清水等3區共計8處，以守望或巡邏等方式，加強執行取締及防制飆車、危險駕車及改裝車等勤務作為，每次使用警力16至24名不等。

警方指出，自今年1月起至今，於串聯清水、梧棲區的港埠路段沿線，共計取締115件交通違規。此外，依據《道路交通管理處罰條例》，改裝車輛除可責令改正，還可罰鍰並沒入高音量喇叭或噪音器物；在道路上競駛、競技等情況，最重可開罰9 萬元，並當場禁止其駕駛及吊銷駕照；而競速危險駕駛事證明確者，也可能有觸犯刑法公共危險之虞。

清水警分局長張啓祥表示，分局自本週五起，加強規劃熱門時段及路段警力佈署，針對競速或甩尾等違規車輛發動線上攔查及透過沿線佈點蒐證方式追查，對於違規車主進行嚴格取締裁罰或移送法辦，決不寛貸，以維護用路人安全。張啓祥呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規（法）情事，避免荷包失血、害人害己，得不償失。

(中時 )