位於北市中山區新生北路二段的「猛鬼凶宅」錦新大樓，今（5）上午傳出墜樓案，一名48歲女子疑精神不穩定墜樓，民眾發現她陳屍在大樓防火巷內，嚇壞緊急報案，警消獲報後趕抵現場，該名女子已無生命跡象，經查，死者是住在新北市新莊區的48歲林姓女子，已通知家屬到場。

林母到場悲傷說，女兒近來精神不穩定，平時工作也不正常，凌晨不知為何突然跑出家門。警方仍在調查釐清墜樓原因。

據「驚悚的是，林女不僅在有「猛鬼凶宅」錦新大樓墜樓，時值農曆鬼月，警方透過死者的手機聯繫家屬時，意外發生她生前曾透過搜尋系統，搜尋多個凶宅，懷疑是選定目標後特地而來，經閱監視器，發現林女搭電梯到頂樓14樓，再沿著樓梯爬到頂樓一躍而下。

位在台北市新生北路與錦州街路口的錦新大數，34年來加上林女，已出了25條人命，號稱台北市最猛凶宅，不僅靈異事件頻傳，錦新大樓6樓除一般租戶外，走廊盡頭還設有聯合家祠，拉門後方除了有2張年約70歲的男女黑白照片，還供奉近百亡者神主牌，根據透露是30多年前的火災罹難者。活人與神主牌共居，奇異景象令人不寒而慄。

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