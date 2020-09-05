搶救大潭藻礁行動聯盟 舉行「送千杯要總統謙卑」活動 11:032020/09/05 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 參加民眾手拿標語。（圖/趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大家在大大的千杯兩字前表達訴求。（圖/趙雙傑攝） 搶救大潭藻礁行動聯盟5日在總統府前舉行「送千杯要總統謙卑」活動，除了再次表達對蔡英文總統失信於先前「藻礁永存」承諾的不滿，大家並手拿「謙卑」標語，提醒蔡政府對藻礁及人民要謙卑並在凱道寫下大大的千杯兩字表達訴求。 (中時 ) #大潭藻礁 #行動聯盟 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放美豬 游盈隆批新寡頭統治主義 04:102020/09/05 生活新聞 加利混充大陸口罩酸以「國家隊為恥」 486先生轟：取巧奸巧早晚摔跤 08:072020/09/05 娛樂 陸港觀盤－恒指短期波動 內需股盈利前景趨樂觀 04:102020/09/05 全球財經 恐嚇送法辦 兩岸活動難再辦 04:102020/09/05 政治要聞 社論／網紅總統 小編閣揆 國家必亂 04:102020/09/05 時論廣場 2020臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－外送平台foodpanda 勇敢創新 落實外送幸福 04:102020/09/05 產業特刊 工商社論》總統應思考參與區域經濟整合的初衷 04:102020/09/05 財經要聞 報復性消費退燒 台北飯店發動餐飲促銷戰 04:102020/09/05 產業特刊 投資新趨勢講座 12日新北登場 04:102020/09/05 企業經營 沾政治惹塵埃 惡鬥壞了經濟 04:102020/09/05 地方新聞 政治熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 到底誰賣台？師大教授嘆：「口罩國家隊」居然要對岸支援 - 政治 李四川心碎了？網：韓國瑜走後高雄路平被搞成這樣 - 政治 政府齊重批加利相當罕見？港媒看破手法 - 政治 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。