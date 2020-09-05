大家在大大的千杯兩字前表達訴求。（圖/趙雙傑攝）

搶救大潭藻礁行動聯盟5日在總統府前舉行「送千杯要總統謙卑」活動，除了再次表達對蔡英文總統失信於先前「藻礁永存」承諾的不滿，大家並手拿「謙卑」標語，提醒蔡政府對藻礁及人民要謙卑並在凱道寫下大大的千杯兩字表達訴求。

(中時 )