衛福部：滷肉飯、貢丸湯皆需標原料原產地 11:052020/09/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文上周突襲式公布明年將開放含萊克多巴胺的豬隻進口，但也引發國人嘩然，衛福部日前強調，將要求豬隻強制標示來源國，衛福部今天新聞稿指出，為透明豬肉原料原產地資訊，從明年起，包括大賣場、超市、傳統市場、零售通通，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含肉及可供食用部位（如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）的食品，都要清楚標示豬原料原產地。 (中時 ) #萊克多巴胺 #蔡英文 #衛福部 #滷肉飯 #貢丸湯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國家隊混陸製口罩 楊志良：不必再組口罩國家隊 別操作仇中 08:122020/09/05 政治 美豬強制標示 政院：嚴查重罰 04:102020/09/04 金融．稅務 心驚驚 萊劑恐增人畜攻擊性 04:102020/09/04 政治要聞 口罩國家隊造假 洪孟楷嗆：陳時中忙著去拍時尚雜誌 10:292020/09/04 政治 中衛醫療口罩紀念包 全聯107家台北門市限量開賣 09:372020/09/05 生活 未提監控失靈 經部反酸廠商找藉口 04:102020/09/04 政治要聞 美豬其他部位 應是零檢出 04:102020/09/04 政治要聞 不只加利！基層藥師爆 MIC混MIT早聽說 上億片陸口罩竄全台 04:102020/09/05 社會新聞 願麗醫美 奪卓越機構雙重優質認證 04:102020/09/04 投資理財 政府早就知情 卻不馬上公布 04:102020/09/05 政治要聞 生活熱門新聞 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 直播》意外！內臟瘦肉精容許殘留量 衛福部維持10ppb - 生活 瘦肉精長期吃恐害下一代 陳時中回驚天14字網傻：人設崩了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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