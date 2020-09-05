總統蔡英文上周突襲式公布明年將開放含萊克多巴胺的豬隻進口，但也引發國人嘩然，衛福部日前強調，將要求豬隻強制標示來源國，衛福部今天新聞稿指出，為透明豬肉原料原產地資訊，從明年起，包括大賣場、超市、傳統市場、零售通通，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含肉及可供食用部位（如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）的食品，都要清楚標示豬原料原產地。

(中時 )