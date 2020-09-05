桃園市一名79歲的沈姓老翁，4日下午騎著單車外出購物，沒想到返家時一場突如其來的局部午後雷陣雨，淋得老翁驚慌失措，又因老翁單車把手懸掛太多物品，導致重心不穩跌倒，坐臥地上無法起身，所幸巡邏員警經過即時上前關心，才讓老翁能夠平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住崇義五街的沈姓老翁，4日下午未告知家人，自己一個人騎著單車外出採買祭祀用品，沒想一場午後雷陣雨，老翁心急想盡快返家，沒想到騎到廣泰路宋屋公園時，一個重心不穩，跌個七葷八素、鼻青臉腫。

所幸宋屋派出所巡佐呂明欽、林家賢及潘柔涵巡邏經過，發現老翁跌坐路旁，表情痛苦，員警不顧雨勢，趕緊下車上前關心，只見老翁一直不好意思地向員警表示無礙、不願就醫，但不知道老翁是因為年紀太大，還是因為跌倒受到驚嚇，老翁面對員警詢問，完全無法表達語意。

最後員警只好利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分及住處，除了利用巡邏車將老翁平安送返家外，員警還淋著雨協助將老翁的單車騎回家，老翁的兒子見到父親平安無恙，頻頻向警方道謝，並對員警視民如勤的處置作為及態度，感到無比的感動。

(中時 )