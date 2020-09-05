4日金磚國家外長舉行視訊會議，俄羅斯外長拉夫羅夫主持。中共外交部長王毅出席會議並發言稱，疫苗是戰勝新冠肺炎疫情的重要武器，疫苗不應被任何國家所壟斷，也不應由大國富國專享。

王毅說，各國要共同應對疫情挑戰。他指中方贊同俄方將公共衛生領域合作作為今年金磚合作重點，支持建立金磚應對新冠肺炎等新傳染病威脅的快速反應機制，建議金磚國家之間加強聯防聯控，努力實現國際防疫健康資訊互認、檢測結果和健康碼互認，從而有效降低疫情跨境傳播風險。

王毅又指，金磚國家要加大對世界衛生組織的政治支持和資源投入，支援其在國際抗疫合作中發揮關鍵領導作用，在國際聯防聯控以及疫苗、藥物和診療方式研發等方面加強協調合作，打造人類衛生健康共同體。王毅還表示，疫苗是戰勝新冠肺炎疫情的重要武器，疫苗不應被任何國家所壟斷，也不應由大國富國專享。王毅引述習近平的講話稱，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

他說，金磚國家在疫苗研發、生產等領域各有優勢，如何形成有效合力，需要群策群力、加強協調。他表示，金磚國家可考慮率先建成虛擬研發中心，探討聯合研發、聯合境外Ⅲ期臨床試驗、授權生產、疫苗標準相互認證等，並以此次新冠疫苗合作為契機，推進金磚國家在藥品監管、研發機構之間的對接和交流。

(中時 )