26歲西班牙籍女子4日晚上騎乘機車行經滿州鄉道路時，與一輛闖入對向車道的小貨車發生車禍，女子送醫搶救後仍宣告不治，魂斷異鄉。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

26歲西班牙籍女子4日晚上騎乘機車行經滿州鄉道路時，與一輛闖入對向車道的小貨車發生車禍，女子送醫搶救後仍宣告不治，魂斷異鄉。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

1名26歲的西班牙籍女子，4日晚上騎乘機車行經屏東縣滿州鄉長樂村往分水嶺方向時，與一輛闖入對向車道的小貨車發生車禍，女子及機車被擠壓到山坡水溝中，消防局人員趕到後將女子救出，送醫搶救後仍宣告不治，魂斷異鄉。

消防局於4日晚上8時42分接獲民眾報案，屏東縣道200線22.8K處發生車禍，趕到現場時，發現1台機車與小貨車發生車禍，兩車擠壓在一旁山坡的水溝中，1名西班牙女遊客受困在小貨車及機車下方。

救護人員立即使用絞盤機將小貨車車頭移開，將傷者救出，送往恆春旅遊醫院治療，但於晚上11時40分急救無效後宣告死亡。警方調查，死者為西班牙籍女子，約半年前持持觀光護照入境，經常往來花蓮、台東、屏東等地旅遊。

警方初步調查肇事原因，由31歲劉姓男子駕駛的小貨車行經該處時，疑似因閃避不明物體，跨越行車分向線至對向車道，與西女騎乘的機車對撞。雙方均無酒駕，相關肇事原因及責任仍待警方進一步調查釐清。

(中時 )