光學鏡頭廠-大立光(3008)8月合併營收為50.24億元，月增8.93%，重新站回50億元關卡，為今年3月以來新高，大立光表示，由於有一些客戶開始拉貨，9月拉貨動能會比8月好一些，但不會好太多，儘管智慧型手機市場需求緩步增溫，大立光擴產腳步未變，台中另一座新廠預計如期於今年第4季動工。

受到新冠肺炎疫情影響延後上市的蘋果iPhone新機拉貨啟動，大立光營收也逐漸回升，8月合併營收重回50億元關卡，達50.24億元，月增8.93%，符合公司原預期「有機會比7月好一點」，但年減22.1%，累計前8月合併營收為355.1億元，年減0.79%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光8月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重佔10%到20%，其他產品約佔20%到30%。

由於有一些客戶開始拉貨，大立光表示，9月拉貨動能會比8月好一些，但不會好太多。

智慧型手機鏡頭規格持續升級，大立光7P及8P新產品已開始出貨，9P產品亦在設計中，可望看到客戶在下半年導入。

雖然全球智慧型手機需求緩慢回升，大立光維持既定的建廠計畫，已動工的新廠預計2023年完成，另一座台中新廠亦有機會於今年第4季動工，未受手機品牌客戶消長及市場短期需求波動影響。

大立光今年營運遭遇新冠肺炎疫情及華為新禁令逆風，外資多謹慎看待大立光今年及明年獲利表現，不過歐系及日系外資仍看好大立光領先的技術可順利達成客戶多元化目標，並受惠智慧型手機鏡頭規格長期升級趨勢，均維持大立光「買進」投資評等，目標價分別為4380元及4350元。

(時報資訊)