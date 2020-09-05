總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。衛福部長陳時中為護航美牛說出的一系列「幹話」，不僅前後立場矛盾、資料疏漏，就連基本語意邏輯都不通，讓全國民眾驚詫不已，痛批他是不是為護航美牛護航到「時中壞掉」了？

政論直播節目《野台》日前製作「時中幹話大回顧」專題，蒐集陳時中為美牛背書所說出一連串荒誕言論，包括以下：

1、進口豬肉不到一成，且一成裡不是每一條豬有用到，想吃還不一定吃得到。

2、瘦肉精確實不太好，但現在萊克多巴胺相對是好的。

3、以前限制30個月以下美牛但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻。

不僅如此，當被問到是否願意帶頭示範吃三個月的美豬，陳時中回道：「那樣子也沒問題，但我有三高。」此外，陳表示：「開放美豬是以前議定書裡面就已經答應的事情。」被問到是什麼時候？陳卻說時序已經「忘記了」。

以上言論讓《野台》來賓忍不住捧腹大笑，主持人朱凱翔更直言：「到底在講什麼？我完全不知道他在講什麼！就是胡說八道啊！」認為陳時中種種發言，不是在嘲諷民眾就是語焉不詳，令人憤怒又傻眼。

(中時新聞網)