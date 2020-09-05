安齊Kalen（右）與三浦翔平攜手演出。（WAKUWAKU JAPAN提供）

改編自日本樂壇天后濱崎步半自傳，由安齊Kalen、三浦翔平主演的《M～歌姬戀曲奏響時～》，當中女主角安齊Kalen首次獨挑大梁就得詮釋傳奇天后，透露最難的就是「完全成為另外一個人！」此外在每一集的最後，將配合劇情播出濱崎步的名曲MV。

安齊Kalen是日本avex愛貝克思唱片力挺的超級新人，對於首度跨足戲劇圈且還要扮演濱崎步，當時心想「我來演真的好嗎？」於是她努力做功課看遍前輩的音樂錄影帶，因為最大的課題就是「要如何扮演ayu？」畢竟濱崎步出道時她還沒出生，沒想到有一天會成為步姐同門師妹之外，甚至還要化身「步姐」，除了不斷思考之外，也和導演多次商量，才成功打造劇中的ayu。

從小就有音樂夢的安齊Kalen，拿手絕活是薩克斯風，高中時期參加管樂社，為了練習總是第一個到校，透露小時候曾想過要成為動畫《光之美少女》的角色，也對婚禮策展人很有興趣，在接觸薩克斯風後，有陣子想挑戰當講師，日後若還有機會再演戲，希望能挑戰深沉一點的角色與作品。

原本今年想跟朋友計畫來台，安齊Kalen表示被疫情打亂無法成行，但未來只要有機會，無論如何都想去看看動畫大師宮崎駿作品《神隱少女》的場景，她日前推出數位單曲《我們能變堅強。》，在MV裡面與管樂隊有著精彩合作，而接下來陸續會有新作品推出，台灣avex愛貝克思未來也預定會數位上架；《M～歌姬戀曲奏響時～》則於9日晚間在WAKUWAKU JAPAN播出。

(中時 )