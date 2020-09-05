新黨前黨主席郁慕明近日不諱言黨內存在路線之爭，卻有「黨內人士」對外表示新黨並無路線之爭，只是「禮遇之爭」，主因是日前黨慶時郁未獲足夠的尊重禮遇，引起不愉快。對此，郁慕明5日強調，新黨確實有路線之爭，如黨內成員對過去路線有不同意見，大可公開辯論，不必透過所謂「黨內人士」放話。

新黨上月22日剛過27歲黨慶，但郁慕明也在臉書上直指，首任領袖趙少康所提拔、站在現任主席吳成典身邊的祕書長潘懷宗想切割他與發言人王炳忠，而新黨前總統參選人楊世光更屢批北市議員侯漢廷不夠統。黨內出現路線之爭。

惟事後傳出有「黨內人士」透露，新黨根本沒有路線之爭，只是禮遇之爭，是由於黨慶時，吳成典、潘懷宗未給予郁慕明足夠的尊重禮遇，引起郁不愉快。

對此，郁慕明5日接受《中時新聞網》訪問時駁斥，他的發言絕非因在黨慶時未獲禮遇，這種說法是把他降格了，他在新黨捐款了18年，在意的是新黨創黨精神而非什麼禮遇，況且當天要講也是講禮節，不不是禮遇。他說，新黨目前的確存在路線之爭，若有不同意見大可公開辯論，現在用這種黨內人士的不實說法，就是放話，「我也知道是誰」。

郁慕明強調，他主張新黨精神就是要和大陸統一、不反共，反共如何和大陸交流？且依憲法，台灣、大陸都是我國固有疆域。他說過去在新黨18年培養出趙少康等多人，現在都成了名嘴，近日將整理出他帶領新黨以來的成績，讓外界了解。

(中時新聞網)