藝人許志豪從《亞洲新人歌唱大賽》出道，目前跨領域成為節目主持人，正逢鬼月讓他憶起昔日節目出外景時，竟在睡覺時被男鬼狠瞪怒吼，更因此揪出一場情殺意外，讓他至今回想起來仍心有餘悸。

根據《ETtoday星光雲》報導，許志豪之前到南投山區出外景，看到遠處涼亭有個男子兇惡瞪著他，當時詢問身邊工作人員：「有人在瞪我，感覺對人很不友善」，但工作人員則回應：「沒有人啊」，讓他嚇得不敢多想，沒想到晚上睡到一半時，竟有人朝他耳邊怒吼：「你看什麼看？」驚醒後便看到白天在涼亭的男子站在床尾瞪著他，沒想到才閉上眼想裝沒看到，卻又聽見對方怒罵：「你看什麼看」，而一睜眼竟發現男子直接將臉近距離貼近他，讓他嚇到驚喊：「我是好人」，對方才瞬間消失。

不過更離奇的是房間緊閉的窗簾竟緩緩拉開，接著播起一部無聲黑白片，只見一對情侶去爬早上出過外景的山，兩人走到涼亭休息時，男方竟無預警被女方推下山崖，讓目睹此狀況的他嚇出一身冷汗，當下覺得事情不單純，決定隔天一早找工作人員問個清楚。

未料一問才知已非第一人詢問此事，工作人員透露山區曾發生過一起命案，當時一對情侶去爬山，男方居然摔下山慘死，警方調查後則以自殺結案。

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