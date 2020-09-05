國民黨大量資產遭黨產會凍結，財務陷入困難，國民黨行管會主委邱大展今天坦言，國民黨目前可用資產約6億多，都是律師、黨部、辦公室的墊付款，現金則是已經沒有了，「全部空了」，邱大展評估，除了各項支出外，還有高雄市長補選、美豬跟反鐵籠公投需要經費支出，保險起見希望年底前能借到1億2000萬。

邱大展指出，國民黨所有財產全部都被黨產會扣住，去年財務結算的結果是虧損1.4億，即便資產項目看起來很多，還有217億，但扣掉負債跟被限制的，不是被黨產會凍結就是被查封，實際被列為可用資產的僅有6億。

邱大展解釋，這6億主要很多都是墊付款，比方說各地方黨部有些已經預付5年的租金，讓各地方現在還有黨部可以運作，此外還有律師預付費用，因為需要錢跟黨產會打官司。他也抱怨，黨產會連律師請太好都要管，嫌委託的律師太貴，要求請便宜點的律師。

至於黨部搬遷問題，邱大展透露，有部分單位已經確定要搬，因應黨中央規劃青年組織要調整，目前已經把杭州南路智庫清出兩層樓，到時候青年團、革實院等青年單位會搬過去。

中央黨部方面，邱大展指出，中央黨部的人不像以前這麼多，人這麼少還租這麼多空間有點浪費，中央黨部的大樓租了3200坪，一年租金要4600萬，再加上地方黨部的房屋跟土地，全部要付7900萬，從政黨補助款扣下去已經沒剩多少，因此目前主席也考慮辦公空間要節省，地方黨部也可以跟議員服務處合併，九月底會把地方黨部跟聯絡處做盤整，以節省資金。

至於黨職分攤金的問題，邱大展表示，中評委因為很多人已經退休，中評委的分攤金是鼓勵性質，有繳會幫忙公告，沒繳也不苛求。具有公職，有強迫要繳的目標是收到6330萬左右，最近繳的比較多，八月已經收到大約三四成，希望大家共體時艱；地方的分攤金則因為地方黨部主委都是議長兼任，議員繳交意願比較高，希望有所改進，國民黨沒錢，希望有錢出錢有力出力，有比以前好很多，願意出來挺。

(中時 )