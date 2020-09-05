中信兄弟今（5）日在台中洲際主場與富邦悍將再戰，富邦推出本土投手江國豪先發，與中信剛拿下8月MVP的洋投羅傑斯交手，也是兩人繼7月16日後再度同場較勁。

江國豪戰績7勝6敗、自責分率6.12，包括對象隊3勝1敗、自責分率5.29；近5場比賽拿下3勝1敗，8月的3場勝投全來自中信兄弟。上周先發6.1局被敲5安，送出6K、2保送，失掉3分自責分，顯現近期是在顛峰狀態。

不過右投的江國豪對中信兄弟右打者的被打擊率高達4成11，江坤宇、高宇杰對戰打擊率皆超過5成，其中高宇杰還有1發全壘打。近期剛回歸一軍的左打岳東華對戰打擊率也有5成，江國豪面對上述幾名打必須提防。

至於羅傑斯戰績3勝2敗、自責分率3.11，擺脫上半季低潮後，看來已找回投球節奏，8月5場先發出賽雖僅2勝0敗，不過單月自責分率僅0.97，相當出色。8月2場對戰富邦，總計14局投球被敲12安，送出19K，失掉3分自責分，投球理想卻未能拿下勝投。

本季羅傑斯對戰富邦悍將打線的被打擊率2成53，具有一定的壓制力，曾被林哲瑄、李宗賢敲出全壘打。而近期手感火燙的申皓瑋對羅傑斯最有心得，7打數敲出3安，對戰打擊率4成29。

(中時 )