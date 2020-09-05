買房一定要特別留意細節，不然一不小心，就有可能買到「猛鬼凶宅」而不自覺！辦過無數離奇刑事案件的警官高仁和也曾經踩到地雷，他接受《中時新聞網》專訪，聊到之前看房的恐怖經歷，差點買下一間北部的「抓交替」凶宅。

退休警談凶宅抓交替 恐怖案情「詭」奪房客命

回想有次被調到分局時，有個義警介紹了一間位在北部的房子，那時市價一坪約30多萬，而義警卻跟高仁和說「我便宜賣給你啦！」高心裡雀躍地想，找個時間去看看，隔沒多久，他便帶了風水老師一同前往看房。原本高仁和對房子相當滿意，可是身旁的風水老師，一踏進屋子後卻不發一語，他接著問，「爲何你都不說話？」老師看了看他，沈默了一下說「剛剛那個房子不要買！」高心裡納悶的問，這間房子漂亮又乾淨，幹嘛說不要買？

這次老師跟他明說「其實剛走到廁所時，我就有看到廁所裡面，洗手台旁邊蹲著一個男生，而這男生還惡狠狠的瞪著你」高仁和總覺得老師在亂講話，回家就特地把看房的地址查了一下，果真這房子之前，曾發生黑道把人殺死，埋在浴室裡的兇殺案。身為刑警的高仁和，很不開心的把義警找來譙一頓。過了不久，這間房又出租給一對夫妻，太太有天向警方報案，說先生在浴室不小心踩到肥皂跌到，整張臉撞到洗手台，不料洗手台爆裂，整個碎片硬生生地插進先生的鼻子裡，造成他當場身亡。

前刑警高仁和談凶宅抓交替 恐怖案情「詭」奪房客命。（圖／高仁和臉書）

兩起同地點命案，讓高仁和頓時覺得不可思議，等事件平息過後約半年，房東又將這間房子重新裝潢並隔成雅房，出租給附近學生。某天夜晚，有個學生打電話報警，說她的室友洗澡洗了一個多小時都還沒出來，當警消人員到現場破門而入，發現女同學一氧化碳中毒不幸身亡，但最令人毛骨悚然的是，這三起命案，都發生在相同的這間浴室。民間流傳在鬼月七月，就是猛鬼「抓交替」的時間，閱人無數的前刑警高仁和有感而發，最後說了一句「種什麼因，就得什麼果，人還是要為善呀。」

（攝影剪輯／陳威成）

(中時新聞網)