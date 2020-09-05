馬英九PO出吃豬腳照片。(取自馬英九照片)

總統馬英九反對蔡政府開放美豬、美牛進口，遭民進黨立委王定宇挖出馬英九的影片，吐露自己在美國念書時每週都吃豬腳，質疑馬的立場前後矛盾。對此，馬英九說，那時候還沒有瘦肉精問題，「拿這個來打我莫名其妙」。而今天馬英九也在臉書曬出吃屏東萬巒豬腳的畫面，掀起網友熱烈討論。

美豬爭議持續延燒，而馬英九2009年曾在總統府官方YouTube影片中提到，過去在美國念書時，每個禮拜都吃豬腳，遭質疑立場前後矛盾。對此，馬英九說，那時候還沒有瘦肉精問題，40多年前的事，「拿這個來打我莫名其妙」。

而今天馬英九則是在臉書寫下，「為推廣台灣美食，繁榮地方，我任內比照『台北牛肉麵節』的成功模式，2009年起在屏東舉辦豬腳節，如今已成為帶動地方遊憩觀光的特色農產文化活動。」他更呼籲大家「吃美味﹑吃健康、吃安心，大家一起支持國產豬肉，拒絕食安風險！」

這篇貼文曝光後，兩小時的時間已有超過1.4萬人按讚，不少網友都留言說，「馬總統看起來開心又年輕」、「卸任了還這麼關心基層、跑活動，真是美好風範」、「不知道為什麼，馬總統超適合推廣美食的」、「萬巒豬腳頂瓜瓜」、「只可惜屏東始終是綠油油的」。

(中時新聞網)