門開後，可見疑似口罩原料擺放。（戴上容攝）

口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，老闆林明進350萬元交保後，上午11時乘坐計程車，從後門進到公司，其餘兩女一男員工也火速開鐵門進入公司內，林明進表示，偵查不公開，但他會全權負責，今天將開鐵門讓民眾退貨。

林明進和公司員工一前一後進去公司，前門鐵門兩位女員工一度開不了門踹了一下，瞬間疑可見大批口罩原料。

13分鐘後，林明進搭乘計程車離開，他表示，在偵查不公開的情況下，他無法多說什麼，但他會全權為民眾負責。

(中時 )