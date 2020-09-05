林明進350萬交保低調現身 首回應：會負責 11:372020/09/05 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林明進回公司（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 門開後，可見疑似口罩原料擺放。（戴上容攝） 口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，老闆林明進350萬元交保後，上午11時乘坐計程車，從後門進到公司，其餘兩女一男員工也火速開鐵門進入公司內，林明進表示，偵查不公開，但他會全權負責，今天將開鐵門讓民眾退貨。 林明進和公司員工一前一後進去公司，前門鐵門兩位女員工一度開不了門踹了一下，瞬間疑可見大批口罩原料。 13分鐘後，林明進搭乘計程車離開，他表示，在偵查不公開的情況下，他無法多說什麼，但他會全權為民眾負責。 (中時 ) #林明進 #口罩 #國家隊 #交保 #陸製口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進陸口罩混充MIT 加利負責人林明進350萬元交保 04:132020/09/05 社會 進1片賺1片 混充有套利空間 04:102020/09/05 社會新聞 ０資金開店 黃曉明挑戰不可能任務 10:102020/09/05 娛樂 加利進陸口罩混充MIT 林明進妻「深夜2hr籌足350萬元」助夫交保 10:152020/09/05 社會 中央助換貨 新北、宜蘭藥局多配送千片實名制口罩 09:442020/09/05 生活 Google建第3資料中心 雲林爽收稅逾億 04:102020/09/05 財經焦點 加利鐵門緊閉民眾退貨撲空 員工：週三才能退 10:342020/09/05 社會 淨新不忍了！加利控未上繳徵召口罩 發3點聲明駁斥 09:482020/09/05 生活 影》陸製口罩混國家隊 加利負責人林明進遭訴 士林地檢說明新進度 10:252020/09/05 社會 劉寶傑瞠目結舌譙爆加利老闆：台灣社會怎會出現你這種人！ 00:272020/09/05 娛樂 社會熱門新聞 直擊》中和驚悚車禍 2騎士擦撞 1男飛衝對向遭「輾爆頭」當場死亡 - 社會 賣菜郎凍末條 他難忍小頭慾望 踩貨車頂爬2樓正妹家中硬上 - 社會 媳婦控婆婆殺了我 老公舊文被翻出 PO生產照短短13字被網罵爆 - 社會 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 父母控親家母霸凌女兒害輕生 婆婆回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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