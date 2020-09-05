◎大貓熊圓寶 耍萌無極限

台北市立動物園今年6月底增添1名新成員大貓熊「圓寶」，超萌的舉動吸引不少粉絲關注，圓寶目前66日齡，在80至90日齡時會開始長牙，現在圓寶還只能依偎在媽媽懷裡喝奶。

◎萬鷺朝鳳開跑 首批黃頭鷺現蹤太興

黃頭鷺每年秋天往南遷徙，途經嘉義縣梅山鄉太興村時，沿著山腳下的生毛溪谷上升、盤旋，形成極具特色的「萬鷺朝鳳」奇景，今年太興村第一批黃頭鷺於8月30日下午5點半左右現蹤，宣告萬鷺朝鳳賞鳥季開始。

◎動物外交 台北穿山甲借殖布拉格

布拉格市長賀吉普8月30日抵台，特別把握機會參訪台北市立動物園，並在台北市副市長黃珊珊、教育局長曾燦金、聯合醫院副院長璩大成等人的陪同下，親自參觀熱帶雨林區的穿山甲館，而穿山甲也是賀吉普最喜歡的動物，本次訪台也將討論「借殖」穿山甲的議題。

◎消失30年 三民蝙蝠洞奇景重現

「三民蝙蝠洞」因人為開發，已逾30年來未見蝙蝠，桃園市觀旅局去年斥資近1300萬修繕木棧道和景觀平台，以圍籬阻隔民眾攀上岩壁，1年來長出綠意，近日更出現成群蝙蝠，讓在地旅遊嚮導也驚豔直呼：「蝙蝠回來了！」

◎狗力銀行替犬貓找新家

求職上人力銀行，流浪狗找新主人得靠「狗力銀行」！高市動保處為提升犬貓認養率，在寵物公益櫥窗外另推「狗力銀行」，宛如求職媒合，替需要陪伴犬、守衛犬的民眾介紹合適犬隻，從年初至今已幫助9隻狗狗找到「老闆」。

◎小丑魚新品系 花紋愈亂愈值錢

就是要來「亂」的！ 農委會水試東部生物海洋研究中心投入小丑魚人工繁殖， 透過雜交等人工方式開發小丑魚新品系，本來就很療癒的小丑魚，花紋及色彩表現更豐富，新品系的小丑魚在市場上有更高的經濟價值，而且「愈亂愈值錢」。

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(中時新聞網)