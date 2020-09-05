美股周五（4日）持續動盪，盤中費城半導體指數一度崩跌逾4%，台積電ADR也遭受波及，終場重挫2.80%。下周（7日）台積電開盤恐再度下探，專家提醒，在盤勢震盪期間，「守株待兔」是最佳策略，先留意前次低點400元，萬一跌破，回測季線約380元左右是不錯的買點，還要注 意外資動向。

儘管美國非農就業報告，8月新增就業人數137 萬人，優於市場預期，8 月失業率意外降至 8.4%，遠優於先前表現，但因VIX 恐慌指數一度飆到 6月15日以來最高，嚇得投資人紛紛拋售手中持股。

道瓊盤中一度暴跌逾600點，所幸蘋果、特斯拉絕地反攻，拉抬尾盤跌幅收歛，道瓊指數下跌 159.42 點（或 0.56%），收在28,133.31 點。

科技股同樣是重災區，標普500、那斯達克指數終止周線連5紅，終場標普下跌28.44 點（或 0.82%）收在3,426.62 點；那斯達克下跌144.97 點（或 1.27%），收11,313.13 點。

至於費半成分股多數收黑，輝達（NVIDIA）暴跌3.02%；超微（AMD）下跌 0.64%；高通下跌0.40%；美光上漲 0.32%；至於台積電 ADR也下跌2.80%。

外資周五大幅賣超台積電1.8萬張，為9月以來首見，拖累周五股價下跌7元（1.61%），收在429元，由於美股掛牌ADR持續挫跌，下周一台積電恐難逃再度修正。

摩爾投顧分析師黃世民指出，現在投資人買台積電要「守株待兔」，先觀察8月20日低點400元是否會跌破，萬一摜破，不排除回測季線380元左右，此價位是不錯的買點。

法人指出，對於中長線投資人來講，台積電還是一檔非常值得投資的股票，建議可以逢拉回分批買進，不過得留意外資動向，若持續大幅賣超就要小心。

(中時新聞網)