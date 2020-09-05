緊接著東區龍頭公鹿輸球之後，西區龍頭湖人也在5日落難了！「大鬍子」哈登攻下全場最高36分，「忍者龜」韋斯布魯克也拿24分、9籃板及6助攻，帶領火箭112比97爆冷痛宰湖人，率先搶下西區準決賽首勝，G2於7日上午8點30分進行。

或因湖人休了整整6天，雖在上半場迎來替補後衛隆多傷癒復出，卻完全守不住火箭凶猛火力，特別是哈登，光在上半場，哈登投11中7、罰11中9，攻下25分，幫助火箭打完上半場，取得63比55領先，湖人半場以詹姆斯13分最高。

來到下半場，湖人的防守仍然欠佳，讓火箭末節一開始打出16比3小高潮，擴大領先優勢到19分，無計可施的湖人總教練佛格，竟然連威特斯都換上來試手氣，打到最後2分45秒，佛格把詹姆斯與安東尼戴維斯換下，提前宣告放棄。

身為西區第4種子的火箭，除了依賴哈登、韋斯布魯克兩大球星火力，艾瑞克戈登也有23分進帳，小瑞弗斯10分。火箭全場限制湖人只拿97分，充分證明就算身材比較矮小的他們，也能靠著團隊防守限制湖人，接著就看能否延續下去。

湖人以安東尼戴維斯25分、14籃板表現較佳，詹姆斯也拿20分、8籃板及7助攻，可惜他們並未獲得太多隊友火力支援，卡魯索14分，丹尼格林10分，首次在本季復賽登場的隆多，替補打了24分鐘，貢獻8分、4助攻表現只算平平。

(中時 )