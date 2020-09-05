美豬美牛進口 將逐批查驗 11:482020/09/05 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美豬美牛進口將逐批查驗。（林周義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府日前宣布開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛輸台。衛福部長陳時中表示，對於新的品項，都會進行逐批查驗，目的是為了驗證報告是否如實，要認證過才會安心，不管是美豬、美牛，都會這樣做。 對於過去開放美牛時，政府曾派員到美國查廠，此次是否也會這樣做？陳時中表示，有標準化的作業流程在，從前面的查廠，邊境到後市場，都會落實以往所做的查核方式。 (中時 ) #美牛 #查驗 #美豬 #進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股台股雙跌 獲利了結賣壓升溫 04:102020/09/05 財經焦點 台美日歐聯手 力促供應鏈重組 04:102020/09/05 產業特刊 大成攜台畜 用台灣豬打國際盃 04:102020/09/05 產業特刊 多頭火種不滅 先看季線支撐 04:102020/09/05 財經要聞 美網神紀錄 小威103勝進32強 04:102020/09/05 運動天地 AIT邀餐敘 江不放棄溝通機會 04:102020/09/05 政治要聞 美股崩跌 富邦VIX強彈 04:102020/09/05 財經要聞 美大型科技股跌不休 專家看空美股 蘋果早盤再重挫 04:102020/09/05 財經要聞 開放美豬 游盈隆批新寡頭統治主義 04:102020/09/05 生活新聞 科技股拋售潮 美股道瓊下跌159點 標普、那指5周升勢告終 05:422020/09/05 財經 生活熱門新聞 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 直播》「坐月子條款」美豬腎臟進口 台灣比國際嚴格 - 生活 瘦肉精長期吃恐害下一代 陳時中回驚天14字網傻：人設崩了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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