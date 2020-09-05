總統府日前宣布開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛輸台。衛福部長陳時中表示，對於新的品項，都會進行逐批查驗，目的是為了驗證報告是否如實，要認證過才會安心，不管是美豬、美牛，都會這樣做。

對於過去開放美牛時，政府曾派員到美國查廠，此次是否也會這樣做？陳時中表示，有標準化的作業流程在，從前面的查廠，邊境到後市場，都會落實以往所做的查核方式。

(中時 )