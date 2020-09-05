金門縣衛生局抽驗市售現場調製飲料及冰品，結果有5件茶飲料不符衛生標準，已要求業者限期改善，包括作業環境衛生在內，將再複驗直到合格為止。

縣衛生局最近抽驗連鎖與非連鎖手搖飲店、冰品店、超商超市的飲冰品共64件，包含飲料56件、食用冰塊2件、冰品1件、茶葉原料2件、配料2件、咖啡飲料1件。檢驗項目為農藥多重殘留381項、咖啡因含量、防腐劑、沙門氏菌、生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群。

結果，其中5件茶飲料初驗衛生標準不符規定，原因是大腸桿菌群或生菌數超標，該局要求業者限期改善，包括作業環境衛生在內，若複驗又不符規定，將依食安法處予3萬元至300萬元的罰款。

衛生局說明，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良，原因是在製作過程中，包括食材、器具或包裝過程遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳。

該局提醒業者做好自主衛生管理，注意從業人員的個人衛生，製冰用的濾水器須定期更換濾心，冰杓勿直接置於製冰槽內，以免造成冰塊污染等風險。消費者選購飲冰品，也應注意店家衛生環境，最好在購買後2小時內食用完畢，或以適當溫度（冷藏：7℃以下、冷凍：-18℃以下）存放，以免造成細菌孳生或變質。

相關抽驗結果可至該局網站〈食藥資訊專區／檢驗結果資訊專區〉查詢。

(中時 )