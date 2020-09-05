台南市長黃偉哲5日上午到將軍區康那香公司視察，為口罩製作人員打氣。（劉秀芬攝）

加利科技進口大陸非醫用口罩混充台製實名制口罩，引起民眾譁然，台南市長黃偉哲5日上午到將軍區康那香公司為口罩生廠製作人員打氣，希望他們不要因為這點小小的事件，影響整體的士氣。

黃偉哲說，因應這段時間的口罩之亂，國家隊備受壓力，而口罩國家隊裡面，台南的隊員是最多的，有幾大工廠每天生產的口罩有上百萬片。而且這幾天在稽查時，也聽到他們小小的抱怨，感覺壓力很大，因此藉著這個機會，一方面訪查生產的過程，一方面給他們加油、打氣。

黃偉哲表示，任何團隊裡面都有好有壞的，國家也是一樣、社團也是一樣。口罩國家隊在危難的時候，政府徵用他們的口罩，徵用他們的設備，生產實名制口罩，但日子一久了，難免有些人就是「惡向膽邊生」，從國外進更便宜的口罩賺價差，貪圖暴利。

黃偉哲說，在一個團隊裡面，最好要有自淨的功能，發現中間有問題的時候，要把問題給揪出來。疫情還沒結束，這粒老鼠屎社會自有公論，但口罩國家隊團隊工作競競業業，不應被誤解、受質疑，這段時間內市府會持續查察通路販售的口罩。

(中時 )