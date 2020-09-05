網友崩潰「看完《天能》變低能」

很多人都看過諾蘭的作品，也都很清楚他擅於使用非線性的敘事方式打破故事時空，層層堆疊再互相串聯，最後迸出意想不到的結果，諾蘭電影從以前到現在都讓人看完之後意猶未盡，每看一部就像是經過一次頭腦風暴一樣過癮！

最近最夯的諾蘭電影大概就是剛上檔不久的《TENET天能》，一如既往的諾蘭式燒腦讓這部片成為熱議話題，今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》就順便帶大家回顧一樣諾蘭過去的作品，是的，就是那些虐你頭腦千百遍、你還是愛看得要命的經典諾蘭電影！

第10名：《針鋒相對》

《針鋒相對》被封為「最不諾蘭的諾蘭電影」，看不到什麼燒腦劇本的痕跡，更沒有諾蘭慣用的運鏡手法，卻是諾蘭作品中最特別的一部。

故事描述一個為失眠症所苦的警探，協助偵辦一樁詭異謀殺案，犯人卻故意玩弄因為失眠而心神混亂的他。在電影裡大家可以看到羅賓威廉斯迷人的反派演技，當然男主角艾爾帕西諾每一個痛苦掙扎的鏡頭也是精彩萬分，雖然這部電影很不諾蘭，卻是諾蘭本人很喜歡的議題。

第9名：《蝙蝠俠：開戰時刻》

在《蝙蝠俠：開戰時刻》裡的恐懼毒氣、韋恩豪宅大火、失控列車和微波發射器炸彈都讓人印象深刻，這部電影是諾蘭蝙蝠俠系列電影中最成功地擴大觀眾群的一部，甚至讓《紐約時報》說出「本片已讓蝙蝠俠踏入影史神話的王國」這樣的評語。

諾蘭打造出的蝙蝠俠獨特而有魅力，保留原著的設定又有自己的特色而獲得網友的肯定。

第8名：《頂尖對決》

《頂尖對決》也是諾蘭早期的經典之作，諾蘭打從一開始就在觀眾的潛意識裡埋梗，把大家帶進一個騙局，又使用「以虛代實」連結克里斯汀貝爾與休傑克曼兩個魔術師，讓觀眾一定要看到最後一刻，才能看見故事的全貌。

許多網友最終恍然大悟，原來開頭的第一場戲在時序上其實是故事的尾聲，這完全就是「化腐朽為神奇」的技法中最精彩的一部啊！

第7名：《黑暗騎士：黎明昇起》

這部是諾蘭蝙蝠俠系列三部曲的最終章，劇情設定在《黑暗騎士》的八年後，巨型飛機垂掛小飛機開場的實景捕捉完全展現諾蘭對於「真實」的極致追求啊～

看到最終章的觀眾，也透過諾蘭的堅持看見蝙蝠俠的深度變化，因為諾蘭對系列電影的設定是「超級英雄也是人」，不僅能力有限，也會隨著時間變老變弱，讓大家看見，英雄最強大的不是能力而是精神！

第6名：《記憶拼圖》

雖然是諾蘭早期的作品，但這部的經典程度可有它獨到的地位，只要提到「非線性剪輯手法」一定會被拿出來講。劇中患有「短期記憶喪失症」的主角根據支離破碎的記憶尋找殺害妻子的兇手。

如果沒有諾蘭用片段倒敘呈現過往發生的事，其實這個故事超普通，看過的網友都對劇中那神奇的0.1秒感到驚奇，電影集結輪迴式、碎片式的敘事手法把觀眾捲進去，得知謎底的瞬間完全就是全身戰慄啊。

第5名：《敦克爾克大行動》

話題之作、改編自二戰歷史的《敦克爾克大行動》，最壯闊的場面莫過於40萬英法聯軍被敵軍包圍在敦克爾克的海灘上，面臨敵軍近逼的絕境，出色得讓人身臨其境，戰爭片也被諾蘭分成陸海空三段敘事，時間重新打散編排，看起來實在是過癮到不行。

第4名：《星際效應》

諾蘭在這部作品裡引用「廣義相對論」的「相對時間」來詮釋角色們的太空旅行，建構超出以往的世界觀。

《星際效應》擁有真實的科學基礎，還加入信仰、愛與人性等元素，讓觀眾一窺未知的外太空，層層堆疊出一套富有哲學意涵的世界觀，諾蘭用物理學的假設來操作時間，讓許多網友認為它簡直是驚人的神作。

第3名：《黑暗騎士》

諾蘭身兼編劇、監製及執導，用自己的風格製作蝙蝠俠電影，身為IMAX的粉絲，諾蘭使用IMAX攝影機拍攝《黑暗騎士》，讓畫面壯闊了起來，電影裡小丑搶銀行的開場鏡頭、電影中段飛車追逐鏡頭的畫面更刺激。

拍電影重視「真實」的諾蘭在創作《黑暗騎士》時也圍繞著現實，這部電影的名場面莫過於小丑和蝙蝠俠在偵訊室對峙的那一幕，經典必看。

第2名：《TENET天能》

據諾蘭表示，《TENET天能》並不是時空旅行的電影，讀過電影處理依舊圍繞著「時間」，及時間的各種不同運作方式，以線性故事包藏非線性敘事的結構，交錯玩「時間」灼燒觀眾大腦。

這次更把重點放在關於「時間」的哲學思考，用電影展現各種逆轉，真的不是要虐大家啊，其實是想讓觀眾體悟到「活在當下」的重要性，這麼深奧的呈現方法，快跟著鄉民說看懂～別被發現心中的黑人問號了！

第1名：《全面啟動》

電影中的「造夢師」率領團隊進入他人夢境，從目標的潛意識盜取機密，並且重塑夢境，不只是諾蘭的經典作之一，更被定義為「發生在意識結構內的當代動作科幻片」。

很多人第一次根本看不懂，因為電影中的「時間」在夢境層被諾蘭重新定義，他利用夢境分割不同的時空，最終的開放式結局直到現在依然有真實派和夢境派的兩派人馬持續爭辯，你覺得呢？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月06日至2020年09月04日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『諾蘭導演的電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時新聞網)