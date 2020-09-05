為衝刺「公投綁大選」公投連署，國民黨革實院長羅智強展開騎車環島街講拚公投，昨（4）日返回黨中央，蒐集到1萬1千份連署書，遠超過第一階段連署門檻。被問到要選台北市長，為何還要全省走透透去忙公投，這對選舉有幫助嗎？對此，羅智強表示，「台北市長重要，公投也重要，該做的事就去做」。

羅智強在臉書表示，不會也不想去問，做什麼事對自己的選舉是否有幫助，就像在選台北市議員時，把募來的錢捐給高雄韓國瑜、台中盧秀燕、台北丁守中、新北侯友宜並聲援管中閔一樣，選戰固然重要，但公道的伸張更重要。

接掌革實院後，羅智強射出不支薪、捐80萬、募1000萬的財務三箭後，決定把上任革實院長後，《戰神94強》YouTube所有支持者的捐贈（抖內）及廣告分潤，全捐給台北市黨部，作為台北市選戰的國民黨糧草，目前大約是新台幣30萬元，更霸氣喊話「只要我還擔任革實院長一天，我任內戰神94強頻道的所有收入，都將捐給國民黨」。

雖然想選上台北市長，羅智強說，更希望國民黨可以贏得台北市長，不管是自己還是蔣萬安，或者其他國民黨的同志選上台北市長，都是國民黨贏得台北市長。

羅智強自認是拚命三郎，因此當然會全力以赴拚台北市長，但理念的勝利，永遠比個人的勝利重要。最後，羅智強宣布，戰神94強將關閉「抖內」，希望大家把原本想給戰神94強的抖內，捐給其他在網路上守護台灣民主、捍衛公道理念的直播主們，他們更需要大家的幫助，至於戰神94強可改抖內「訂閱」，號召親朋友好友，讓戰神94強早日衝破100萬訂戶。

(中時新聞網)