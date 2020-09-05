國民黨革實院院長羅智強今天將他YT頻道《戰神94強》所有的支持者捐贈以及YouTube廣告分潤，全捐給國民黨台北市黨部，作為國民黨打台北市選戰的糧草，全部約30萬元。由於羅智強已經表態參選台北市長，此舉是否為佈局市長選舉？羅智強強調，不管國民黨是提名他還是提名藍委蔣萬安或其他人，只要國民黨能贏就好。

羅智強已經宣布會爭取國民黨提名參選台北市長，而另一個被看好參選台北市長的蔣萬安，雖然尚未表態爭取提名，但近期動作頻頻，跨區在台北各地設法律諮詢服務處，地方行程越走越勤，也被外界認為已經開始在布局台北市長選舉。

羅智強最近才剛結束環島宣傳反鐵籠公投的連署，並獲得萬份連署書，有好友問他不是要拚市長選舉，怎麼又跑去環島拚公投，羅智強說，選市長很重要，但是公投也很重要，他只問這事情該不該做，而不是看這件事對選舉幫助多大。

羅智強這次把頻道捐贈收入約30萬全部捐給國民黨台北市黨部，羅智強說，現在誰最後會代表國民黨參選台北市長仍是未定之天，黨內還會有初選機制，但是理念勝利比個人勝利重要，不管誰選，重要的是國民黨贏得台北市長選舉。羅智強也宣布關閉《戰神94強》donate功能，呼籲支持者不要再捐錢，但希望可以透過邀請好友訂閱的方式來支持他。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，收到羅智強主動捐款是他擔任主委以來最感動的事，前陣子在活動場合看到羅智強跟蔣萬安合體，黨部的人都很開心，外界有人預期台北市長選舉是「雙帥對決」，但是現在國民黨已經「雙強合體」了。

(中時 )