小熊隊日籍投手達比修有今年越來越有「賽揚獎」的架式，今（5）日對紅雀隊先發7局只被擊出1支安打，也是陽春全壘打、失1分，送出11次三振、無四死球。終場小熊以4比1勝紅雀，達比修有拿下第7勝（1敗），且是7連勝，自責分率下降至1.44，目前是國家聯盟的勝投、自責分率、奪三振（63K）三冠王。

達比修有今天威風八面，前5局都讓紅雀隊3上3下，是完全比賽的局面；可惜6局上面對首名打者卡本特，投到2好3壞滿球數不想保送，結果被揮出陽春全壘打，完全比賽、無安打比賽、完封一起破功。但他仍投完7局101球退場，最後也拿下勝投，是其大聯盟生涯第70勝。

達比修有贏球固因本身先發7局好投，也要感謝隊友康崔拉斯的火力支援，今天他有4打數3安打猛打賞、含1支陽春全壘打的表現，並且包辦全部的4分打點。尤其6局上達比修有挨轟後，6局下康崔拉斯立刻回敬1枚陽春彈，把領先差距再拉開到3分的安全距離，兩人都是小熊贏球的關鍵人物。

(中時 )