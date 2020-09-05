一名40多歲中年女性，本身從事設計師工作，雖然患有糖尿病，但是並未注意血糖控制，直到日前突然設計圖看不清楚，趕緊就醫，經眼科醫師檢查，發現是糖尿病引起視網膜病變，視力只剩0.2左右，由此可見，年輕人因糖尿病也會造成視力衰退，影響工作；同時，這種視網膜病變可能無法恢復如預期，將有可能終身視力受限。

罹患糖尿病者 2至4成會產生視網膜病變、白內障或青光眼

萬芳醫院眼科主治醫師沈仁翔表示，根據台灣流行病調查結果，成年男性糖尿病罹患率約13%左右，女性約10%；另外，罹患糖尿病的民眾，平均一生中，2至4成會產生糖尿病視網膜病變，甚至導致白內障或青光眼，不得不慎。

如果本身有三高問題者，特別是糖尿病患者，應該每年定期檢查視網膜。沈仁翔解釋，糖尿病患者即使天天量血糖都很穩定，但是，仍有可能會有視網膜病變，所以定期篩檢，才是預防糖尿病視網膜病變的不二法門。

治療糖尿病視網膜病變 2種方式依個別情況選擇

目前治療糖尿病視網膜病變，有兩種方式，沈仁翔指出，一種是採用雷射治療，將周邊視網膜做光凝固治療，減少血管新生因子(VEGF)的形成，但是缺點是會損害周邊視力。

另外，可採眼球內注射抗血管新生因子 (Anti-VEGF)，此療法優點可保存較寬廣視力，中心視力也可進步較多，而且可快速消除視網膜水腫，不過，缺點前兩年要注射多次，並非注射一兩次就會改善。

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(中時新聞網)