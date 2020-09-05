台鐵宣布於國慶連假加開146班列車。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

交通部台鐵局宣布，因應國慶連假疏運旅客需求，10月8日至12日全線加開各級列車總計146班、加掛車廂399輛，並於9月10日凌晨0時起，開放便利商店、網路及電話語音訂票。

台鐵局表示，加開列車包含東部地區10月9日至11日「樹林－花蓮」直達優惠復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。為加強疏運旅客，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

自9月10日0時起至9月12日24時止，將優先開放常態實名制優先訂票，符合實名制資格旅客得以預訂10月8日至10月12日的乘車票，未訂完的座位則自9月13日0時起全面開放一般旅客訂票。

台鐵指出，7班常態實名制車次包括花蓮為206次（周六行駛）、207次（每日行駛）、238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票；台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

另外10月8、9日及11日東線加開4班實名制自強號列車，於9月11日0時起至乘車前3日止，優先開放2020年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身份證統一編號第1碼為U或V及上開二者之配偶與直系血親一親等國民訂票，未訂完之座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。

2020年國慶假期車票自9月10日凌晨0時起，開放便利商店、網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。

(中時 )