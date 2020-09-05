口罩國家隊被發現有大陸製口罩混充狀況，中央疫情指揮中心宣布自9月4日至11日止，七天內都可以辦理換貨，卻出現很多地方沒庫存無法辦理退貨亂象。國民黨團書記長林奕華指出，整個陸製口罩混充國家隊事件發生後，政府的配套措施朝令夕改，造成民眾混亂，應該即刻取消7天的換貨限制。

林奕華表示，此次口罩混充事件，嚴重打擊民眾對口罩國家隊的信心。沒想到，食藥署不思考如何重新挽回民眾信心，更是提油救火，硬性規定民眾必須於七日內，持加利科技口罩辦理換貨。使得受害民眾彷彿回到早期購買口罩時的夢魘，必須排隊或跑三、五間藥局，才知道是否有口罩可以更換。食藥署的補救機制，顯然完全沒有站在民眾角度考量，只求事件儘速落幕。

林奕華指出，政府不是「責任有限公司」，不能有功獨攬，出事就撇得一乾二凈。因為此次口罩混充事件，出包的是政府及政府委託的廠商，不是人民。政府販賣瑕疵商品，雖是個別委託廠商行為，但政府應當負起責任，從民眾角度思考如何辦理善後處置。政府豈能圖一己之方便，限期人民必須七天內辦理換貨？且根據消費者保護法的精神，政府更不應設有退換貨時限之限制。

而食藥署規定受害民眾只能憑加利科技所生產的口罩，一個換一個。顯然政府的做法，沒有盡到賠償責任，也不符合消保法訂有懲罰性賠償之機制。林奕華要求，食藥署也應針對實名制口罩受害民眾增設補償機制，之後在一併跟廠商追討。

林奕華也質疑，這次出問題的是口罩國家隊，政府不能將所有責任都推卸給廠商。指揮中心必須嚴查，是誰或是哪個單位決定自7月起，就放寬口罩查核機制，才讓不肖廠商有可趁之機。倘若指揮中心至始至終，都不因為疫情趨緩而放寬查驗強度，自然也不可能讓陸製口罩有混充國家隊的可能。

林奕華希望指揮中心記取此次教訓，重新回到防疫本務的崗位上，以確保台灣防疫成果，得以繼續延續。另外，指揮中心也應立即取消換貨時限與提出補償機制，以重新喚回人民對口罩國家隊的信任。

(中時 )