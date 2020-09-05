台灣夏季籃球挑戰賽5日將進行最後1天預賽，沒想到當前戰況有夠膠著，大會更特別公布5日兩場比賽勝負關係，牽動到兩張冠軍賽門票誰屬的結果，更強調最後將採用國際籃總(FIBA)比序，先看勝負關係，再看得失分、總得分與總失分。

目前打完前5天預賽，裕隆暫以4勝1敗、積分5分領先，台啤、九太與台銀同拿2勝3敗、積分3分，因為第2循環賽事將採勝隊積分2分、負隊沒有積分的規則(官方秩序冊內文出錯)，所以很有可能出現3隊同拿5分積分的膠著場面。

不過下午3點搶先在台北體育館登場的台啤與九太之戰，有可能一下子打破這個僵局，因為台啤只要贏球，就直接護送自己與裕隆同時搶到冠軍賽門票，不過兩隊在第1循環的交手，九太以81比70擊敗台啤，也讓這場比賽勝負恐怕難料。

如果九太5日再次擊敗台啤，除了護送裕隆挺進冠軍賽，自身能否晉級冠軍賽就必須要看下午5點裕隆與台銀之戰結果而定，倘若裕隆擊退台銀，裕隆就跟九太宣告晉級冠軍賽，假如台銀力挫裕隆的話，就會變成裕隆與台銀晉級冠軍賽了。

(中時 )