加利員工不斷測試旁邊的紅色木門和公司鐵門（戴上容攝）

加利科技口罩爆混用大陸口罩，老闆林明進已350萬元交保，3位員工、老闆林明進今天上午11時許到加利公司門前想開門，但員工們試了半天卻開不了門，轉而走到後門，林明進說，今天起會接受退貨；不久，修門技術工人到場，檢修後隨即離去並透露鐵門故障升不起來，加利暫時也不修理了。

今天上午陸續有民眾到加利公司前想退貨全都撲空，公司員工、老闆林明進到場後表示，今天接受民眾退貨，然而，鐵捲門卻故障，大門仍緊閉，也為承諾的退貨增添難度。

(中時 )