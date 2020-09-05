禍不單行！加利口罩的鐵門壞了 12:232020/09/05 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加利口罩公司的鐵門壞了（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加利員工不斷測試旁邊的紅色木門和公司鐵門（戴上容攝） 加利科技口罩爆混用大陸口罩，老闆林明進已350萬元交保，3位員工、老闆林明進今天上午11時許到加利公司門前想開門，但員工們試了半天卻開不了門，轉而走到後門，林明進說，今天起會接受退貨；不久，修門技術工人到場，檢修後隨即離去並透露鐵門故障升不起來，加利暫時也不修理了。 今天上午陸續有民眾到加利公司前想退貨全都撲空，公司員工、老闆林明進到場後表示，今天接受民眾退貨，然而，鐵捲門卻故障，大門仍緊閉，也為承諾的退貨增添難度。 (中時 ) #加利 #林明進 #退貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不只加利！基層藥師爆 MIC混MIT早聽說 上億片陸口罩竄全台 04:102020/09/05 社會新聞 淨新不忍了！加利控未上繳徵召口罩 發3點聲明駁斥 09:482020/09/05 生活 加利鐵門緊閉民眾退貨撲空 員工：週三才能退 10:342020/09/05 社會 買也排 換也排 藥局又現人潮 04:102020/09/05 生活新聞 加利黑心口罩風暴吹哨女藥師曝光 大罵林明進「賊星該敗」貪啦 00:072020/09/05 生活 加利進陸口罩混充MIT 林明進妻「深夜2hr籌足350萬元」助夫交保 10:152020/09/05 社會 進陸口罩混充MIT 加利負責人林明進350萬元交保 04:132020/09/05 社會 國家隊混陸製口罩 楊志良：不必再組口罩國家隊 別操作仇中 08:122020/09/05 政治 任天堂推瑪利歐遊戲套組 衝買氣 04:102020/09/05 全球財經 擠2貨櫃給加利 徽商不平：都銷日醫療級 04:102020/09/05 社會新聞 社會熱門新聞 直擊》中和驚悚車禍 2騎士擦撞 1男飛衝對向遭「輾爆頭」當場死亡 - 社會 賣菜郎凍末條 他難忍小頭慾望 踩貨車頂爬2樓正妹家中硬上 - 社會 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 媳婦控婆婆殺了我 老公舊文被翻出 PO生產照短短13字被網罵爆 - 社會 48歲女手機搜尋凶宅後 北市「最猛凶宅」錦新大樓墜樓亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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