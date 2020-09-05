言承旭一現身就被眾人讚超帥。（圖／龍華電視提供）

大陸選秀節目《乘風破浪的姊姊》剛結束，近年來演藝圈風行一股明星上選秀競賽節目的風潮，舞蹈真人秀《新舞林大會》邀請了眾多演員或歌手，在《菱格世代DD52》擔任首席導師的楊丞琳，在《新舞林大會》中展現力道之美，選擇了十年前學過的現代舞，而帶有托舉動作的高難度舞蹈，一直是她想要嘗試的類型，甚至擔心男舞者不想托舉她，在寫報名表時偷偷謊報體重，沒想到製作單位竟直接拿出體重機，楊丞琳見狀當場崩潰，隨後坦言「有說謊」，才填上正確的體重。

言承旭在新戲《我好喜歡你》大秀健壯身材，讓粉絲們臉紅心跳，初次來到《新舞林大會》還讓現場成了粉絲見面會，光是一個微笑，台下的專業女舞者們就露出了迷妹神情、眼冒愛心，直呼「好帥呀！」而言承旭坦承自己完全沒有跳舞經驗，來這節目就是希望看到自己的可能性，同樣是參賽者的汪東城也表示：「我很期待能看到言承旭大哥的舞蹈。」

鄭元暢最近非常認真經營YouTube節目，也請了好友楊丞琳和林依晨義氣出演，因為好友間的默契讓節目歡笑聲不斷。有別在自己頻道恣意隨興，在錄製前一天才收到《新舞林大會》參加通知，讓對自我要求高的鄭元暢開始戰戰兢兢，僅用一個晚上研究各式舞蹈、反覆討論，最終決定要挑戰阿根廷探戈，這一切發生的太快，連鄭元暢自己都表示像是一趟驚奇之旅。

《新舞林大會》將於9月6日起每週六日晚上七點，在中華電信MOD 305頻道《SMART知識台》播出，一起見證明星們用舞蹈突破自我。

(中時新聞網)