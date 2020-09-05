截至9月4日，2020年A股IPO募集資金總額為人民幣（下同）3,121.33億元，已超2019年全年的2,532.48億元。從企業數量來看，A股2020年已有240家企業IPO，首發家數已超過2019年的203家。

新浪財經5日報導，從A股IPO企業所屬行業來看，科技、通信和醫療等新興產業比較密集的行業構成年內A股IPO的主體。

具體來看，在今年A股IPO企業中科創板有100家，數量占比41.67％，合計募資1,738.75億元；創業板（註冊制）企業共有21家，募資211.68億元；即合計註冊制下共有121家企業實現IPO，占比50.42％，合計首發募資額約為1,950.43億元，占比62.49％。

但報導指出，自近期大陸創業板註冊制改革落實以來，創業板交易持續火爆，但原先備受市場追捧的科創板似乎受到冷遇。儘管科創板上市股票不斷增加，但成交額近日一直徘徊在300億元左右。更有上百檔科創板股票跌破了上市首日收盤價，占比超過六成。

對此，川財證券首席經濟學家陳靂表示，在科創板上市的科技個股容易獲得高估值、高溢價，但背後難免存在一定的泡沫，因此價格低於首日收盤價屬於正常現象。

(工商 )