針對中國重點科企，美方傳再鎖定新對象，路透5日報導，美國考慮將中芯國際納入貿易制裁黑名單。

報導引述美國國防部發言人說法表示，五角大樓與其他部門正在考慮，是否把這家中國最大晶片製造廠商納入實體清單。一旦將其納入實體清單，美國企業在與中芯國際進行交易前，必須事先得到美國商務部授予特別許可。

該名華府官員沒有提及制裁中芯的原因，但另一名官員指出，中芯與解放軍之間的關係成為美方關注重點。當前美國對中國的貿易黑名單列出至少275家中資企業，當中包括華為、中興通訊等。

(工商 )