美國傳擬制裁中芯國際 納入貿易黑名單 12:252020/09/05 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對中國重點科企，美方傳再鎖定新對象，路透5日報導，美國考慮將中芯國際納入貿易制裁黑名單。 報導引述美國國防部發言人說法表示，五角大樓與其他部門正在考慮，是否把這家中國最大晶片製造廠商納入實體清單。一旦將其納入實體清單，美國企業在與中芯國際進行交易前，必須事先得到美國商務部授予特別許可。 該名華府官員沒有提及制裁中芯的原因，但另一名官員指出，中芯與解放軍之間的關係成為美方關注重點。當前美國對中國的貿易黑名單列出至少275家中資企業，當中包括華為、中興通訊等。 (工商 ) #納入 #中芯國際 #美國 #貿易黑名單 #考慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美日歐聯手 力促供應鏈重組 04:102020/09/05 產業特刊 美股台股雙跌 獲利了結賣壓升溫 04:102020/09/05 財經焦點 深化國際金融合作 合庫 評估赴捷克設辦事處 04:102020/09/05 金融．稅務 大成攜台畜 用台灣豬打國際盃 04:102020/09/05 產業特刊 動作不斷 籲台把握獨一無二機會 AIT拉台抗中 重塑全球供應鏈 04:102020/09/05 政治要聞 拜登放話 當選後將見達賴喇嘛 04:102020/09/05 國際大事 盤點抗陸籌碼？白宮令政府部門查清所有對涉陸經費 09:522020/09/05 國際 兩岸外交戰 得失難料 04:102020/09/05 時論廣場 宿敵印度媒體披露 陸鐵哥巴基斯坦 悄悄與台談貿易 04:102020/09/05 財經焦點 華為禁令衝擊 京元電8月業績僅小增 04:102020/09/05 證券．權證 財經熱門新聞 台積電ADR又殺了 專家爆下周散戶撿槍買點 - 即時 1450網軍始祖現身：我就是風 何必帶風向？ - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 台治癒1美新冠重症就高潮 專家洩新藥股大秘密 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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