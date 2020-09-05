台北市一名36歲張姓婦女，8月9日在臉書PO文「我的婆婆殺了我」，淚訴不堪承受婆婆多年言語霸凌，當天上午就被丈夫發現陳屍在家中，而娘家竟是看到流出的臉書貼文，才知女兒離世，此文引發上萬名網友留言怒喊「還她公道」。被指害死張女的「婆婆」，事後對媒體作出回應表示，2人之間沒有矛盾，人走了講再多也是百口莫辯，此事引起社會大眾關注，夫家背景也被起底，曾經開過布業公司，在北市大同區的一棟透天豪宅，價值超過2億元。

張女臉書留下長文後，在家中離世。（圖／翻攝自臉書）

張女疑長年承受婆婆的欺壓，於上月9日輕生，留下老公與2個子女。她生前在臉書寫下251字的遺言「我的婆婆殺了我。嫁來的幾年，每天過的膽戰心驚。」還說，嫁到婆家後，每天過的膽戰心驚，三不五時就被言語霸凌「說錯一次話，就無視你、恐嚇你。夠了，我連想正常點活著都不行」，這樣的日子讓她沒有力氣再走下去了。

張女留下貼文離世後，帳號也切換成過世紀念帳號，她的閨密甚至留言爆料婆家的惡行「過世不通知娘家，遺體遺物不准娘家碰、告別式廳選最小的，甚至婆婆還要想辦法刪臉書遺言」、「妳嫁的真是富人家？」。網友們看後超怒，大喊此文不能沉，正義必須被伸張。

此文至今日超過1萬次被分享，消息甚至傳到大陸與香港，張女的臉書湧入大批網友哀悼。張女的婆婆事發後哽咽現身：「我們之間沒有事，應該是她個人的問題」，還說：「說再多也是百口莫辯。」張女的公公則說：「婆媳之間沒有問題，可能是因為對一件事情的認知態度不同，平時住在一起沒有對媳婦霸凌，很奇怪媳婦會有這樣的舉動。」。

張女閨密一句「妳嫁的真是富人家？」，讓人猜測張女是否富人媳婦難為？如今夫家背景被起底，據「三立」報導，傳聞張女夫家曾在台北市大同區開過布業公司，經營布製品加工等手工藝製作，但2009年已經結束營業，不過夫家在大同區的重要幹道上，還有一棟精美獨棟透天厝，據當地房仲業者向《ETtoday新聞雲》透露，這棟透天豪宅市價預估超過2億元，足見張女夫家財力雄厚。

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