市議員朱暖英（左三）說，她希望可透過公益課程，讓南屯在地的學子，認識心智圖法的學習方式，從找到適合自己的學習方法出發。（市議員朱暖英提供／陳世宗台中傳真）

鑑於學習挫折感常影響學生學習動力，台中市品格教育協會理事長、市議員朱暖英趁著新學期開始，5日於萬和國中舉辦「翻轉學習力‧心智圖法公益課程」，透過心智圖學習方法，協助同學在面對學習困境時，能夠認識「有方法就不會怕」的學習觀念，將課本知識深化成自己能懂也能用的知識。

朱暖英指出，台灣歷經多次教育改革後，為滿足培養未來國家棟樑能擁有接軌國際能力的訴求；教材內容越加多元豐富，要求學子吸收教材份量也越加沉重。並非每位同學都能及時跟上進度，消化海量般的知識，更談不上要讓學子們還有餘力將知識用在生活，培養出學以致用的能力。

朱暖英說，學生若因學習挫折感，萌生老是學不會的念頭，長期下來求學意識消磨殆盡。她希望可透過公益課程，讓南屯在地的學子，認識心智圖法的學習方式；從找到適合自己的學習方法出發，進一步創造翻轉自我學習力的契機，透過由自我產生的學習力與思考力，打破知識消化不良的困境。

參與活動課程有學生和家長近600名，講師吳鴻松說明完心智圖法的操作方式後，與會大小朋友，分組按照自己的學習概念，拿起畫筆開始勾勒，屬於自己分組團隊的心智圖畫作；作畫過程中，同學紛紛主動表達對主題概念的看法與樣貌。

朱暖英強調，心智圖法的學習特色，並不同於一般上課的方式；心智圖法老師，主要在協助學生進行自我思考與學習；知識的認知建立並非一直是由老師單方面給予；更重要的是，讓學生從自己本來就懂的知識概念，加以延伸吸收新的知識。從學生自己熟悉的視角，來認識新的知識概念。

(中時 )