20200904中天新聞 新加坡藝人轉戰直播界 首賣金紙「氣PUPU」

新加坡藝人王雷因直播販賣漁產走紅，被網友封「賣魚哥」，什麼都賣什麼都不奇怪的他，最近搭上鬼月中元普渡檔期賣起金紙，還強調貨源來自台灣，都是「MIT」，沒想到直播時又有網友亂入，搞笑問有防火材質的嗎？讓賣魚哥傻眼飆粗口。

王雷早年以擅長模仿陳雷受歡迎，四處受邀登台表演，有「新加坡歌台一哥」美稱，今年初因新冠肺炎疫情肆虐，許多公開活動都全數取消，王雷便將腦筋動到網路直播上，開始兼差直播賣海鮮，以幽默親民的互動走紅，最近他改賣金紙，笑稱買越多，「祖先越能保佑你」。

王雷更強調「這些金紙是台灣的」，要大家不用擔心材質，後來網友開始亂鬧發問：「燒了你的金紙，我的阿公阿嬤可以復活嗎？」王雷便飆髒話回：「如果你燒了這個金紙你的阿公阿嬤能復活，我早就燒給我爸爸、我媽媽了」，笑翻一票網友。

另有網友想問有防火材質的金紙嗎？王雷繼續髒話回敬，笑問：「金紙有防火的嗎？這種話你都問的出來」，最後他在兩次直播裡賣金紙，共賣了1000多箱，讓曾經有3個月零收入的他大翻身，如今收入多上許多，自嘲：「哪裡（怎麽）知道越罵人潮越多！我覺得他們變態的囉」。

(中時新聞網)