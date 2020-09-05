總統府日前宣布開放瘦肉精美豬、美牛進口，其中的豬隻，原僅表示以4大部位（肝、腎、脂肪、肌肉）為主，但今日食藥署公布豬心、肺等其他可食用部位的殘留標準。食藥署表示，之所以會如此訂，依據的來源是《動物用藥殘留標準》中，備註的訂定方式，此次訂在0.01ppm，其實已經比法規更嚴格。

依據世界衛生組織國際食品法典委員會（CODEX），豬隻肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量為0.01ppm、肝為0.04ppm、腎為0.09ppm、脂肪則是0.01ppm，其他部位則未訂定。此次台灣開放豬胃、腸、心、肺、舌、肚、血等其他可食用部位，衛福部長陳時中表示，是考量國人的飲食習慣才決定訂定。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，根據《動物用藥殘留標準》規定，已訂有「肝」或「腎」部位殘留容許量的禽畜種類，「其他可供食用部位」的殘留容許量，除本標準中另有規定者外，應以2種原則適用，此次訂在0.01ppm，其實已經比法規更嚴格。

首先，已訂有肝、腎殘留容許量，且兩者標準一致者，其他可供食用部位的殘留容許量，適用與肝、腎相同標準。 若為已訂有肝、腎殘留容許量，但兩者標準不一致者，其他可供食用部位的殘留容許量，則適用其中較低的殘留容許量標準。

以此來看，台灣若要訂定其他可食用部位的萊克多巴胺容許標準，因肝和腎的標準都為0.04ppm，理應訂在0.04ppm，但考量民眾會擔憂，才改訂為更嚴格的0.01ppm。

(中時新聞網)