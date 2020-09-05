美國總統大選將於3個月後登場，雖然先前已有多位美陸學者稱「北京比較願意見到川普連任」，不過白宮國家安全顧問歐布萊特表示，美國已經向大陸、俄羅斯、伊朗等國表明干預美國選舉將面臨嚴重後果，其中大陸最積極干預美國大選的，但他並未進一步提出相關細節。

據路透社與《美國之音》報導，歐布萊恩（Robert O'Brien）4日在白宮記者會上被問及俄羅斯散布通訊投票假訊息時表示，俄羅斯、伊朗，以及大陸涉及干預美國總統大選，其中大陸最為積極。他強調，美國積極監控，並竭盡所能確保選舉不受影響，不會容忍任何外國干預美國大選。

歐布萊恩表示，情報部門指出大陸有大規模影響美國政治的計畫，另外伊朗、俄羅斯，也是嘗試幹預美國大選的對立國家。他指出，其中有的國家傾向於拜登，有人說有的國家支援川普總統，「我們的立場是不管這些國家想要什麼，我們必須制止任何國家試圖干預美國自由與公正的選舉」。

歐布萊恩說，川普與美國政府將採取前所未有的行動，提供資金鞏固美國的選舉基礎設施，不論是網路或其他方面。他曾於8月時表示，大陸駭客對美國選舉的基礎設施發功了攻擊，但大陸官方始終否認對美國公司、政治人物或政府機構發動網路攻擊。陸外交部上月也曾表示，無意干涉美國的大選。

對於媒體請求進一步提出相關細節與證據，歐布萊特表示，他無意透露所有關於情報問題，以及大陸方面涉及網路領域的大量活動，這是美國所面臨不尋常的事情。

(中時新聞網)