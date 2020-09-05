一位男子阿志（化名）的前女友小綠（化名）因跟現任男友吵架而找上他訴苦，兩人剛好前往了交往時曾大戰過的KTV包廂放鬆心情，重遊舊地疑似喚起阿志的性慾，他不顧小綠說「我已經有男友」還脫褲硬上。阿志同意賠償女方100萬元後反悔，二審重判其3年8個月。

據判決書指出，阿志從事粗工，並於2018年10月在交友網站上認識小綠，兩人發展成男女朋友，不久後便分手。而2019年3月時，小綠和現任男友吵架，便找上阿志想訴苦，兩人湊巧相約過去曾一起大戰過的嘉義某KTV，阿志想起當年的回憶，一時精蟲衝腦竟強脫下小綠的褲子，再抓住小綠的腳，儘管小綠立刻拒絕，還表明「已有男友」，阿志卻仍硬上得逞。

小綠不甘被侵犯後便報警，阿志則依法被送辦。法院一審審理時，阿志坦承犯行，且承諾分期賠償小綠100萬元，一審依妨害性自主被判3年5月有期徒刑。

未料，一審後阿志僅賠償1期便消失，案經上訴二審後，阿志反悔賠償百萬的約定，改口只願賠2萬5000元；法官判定其違約且態度不佳，改判3年8月。全案可上訴。

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(中時新聞網)