台中市警局第四分局員警5日清晨，在台中市7期重劃區攔查1對蒙古籍情侶騎車雙載，蒙古男因酒駕嚇得棄車逃逸，遭到警方合力予以制伏；卻因蒙古男拒絕酒測，還脫掉上衣自顧與女友交談。經警員不斷勸說，蒙古男放棄催吐企圖降低體內酒精值，經折騰1.5小時，酒測值仍達0.33毫克，警方仍依公共危險罪移送法辦。

警方指出，大墩派出所警員今天清晨4時許，在七期惠文路與向上路口，攔下騎機車27歲的蒙古籍男子「巴特」，後座載同樣來自蒙古27歲的女友「柑拔」；蒙古男因酒駕趁機棄車狂奔，警員見狀緊追在後，最後在大觀路19巷，將蒙古男予以制伏。

警方表示，員警先將逃逸的蒙古男抓回時，他竟將上衣脫掉開始與警察聊天，警員先用英文和蒙古男溝通，蒙古男依舊拒絕配合，一直與一旁的蒙古女友聊天；員警只好勸說酒測罰的比較少，不然拒測要扣車還要罰18萬元；蒙古男依舊我行我素，拒絕警方對他進行酒測。

警方說，員警與蒙古男拖延了1.5小時，他自認體內的酒精應該已殘留不多，才表願意接受警方酒測，卻又擔心尚殘存有酒精，向員警索討礦泉水狂飲後，開始利用手指挖喉嚨，企圖催吐；直到員警將他帶回派出所，蒙古男又進入廁所完成催吐，才心甘情願接受酒測。

員警指出，蒙古幾經折騰，自認為酒測值應該不會超標，豈料！酒測值還是達0.33毫克，警方仍依公共危險罪移送法辦。

(中時 )